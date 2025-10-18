Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Herido grave un joven de 23 años al colisionar un turismo y un camión en la A-6 en el Bierzo

El varón fue trasladado en UVI móvil al Hospital del Bierzo

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

León

Un joven de 23 años resultó herido en la madrugada de este sábado como consecuencia de una colisión entre un turismo y un camión registrada en el kilómetro 372 de la Autovía del Noroeste (A-6), en dirección a La Coruña, en la comarca del Bierzo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 5.25 horas y la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León avisó a la Policía Local de Bembibre, la Guardia Civil de Tráfico de León, los Bomberos de Ponferrada, que posteriormente fueron anulados, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió al herido, un joven de 23 años, que posteriormente fue traslado en la UVI móvil al Hospital del Bierzo, en Ponferrada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
  2. Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
  3. Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
  4. Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
  5. Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
  6. Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
  7. El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años
  8. El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta

El PSOE denuncia que el 30% del operativo de extinción de incendios en Castilla y León “ya está en su casa”

El PSOE denuncia que el 30% del operativo de extinción de incendios en Castilla y León “ya está en su casa”

Herido grave un joven de 23 años al colisionar un turismo y un camión en la A-6 en el Bierzo

Herido grave un joven de 23 años al colisionar un turismo y un camión en la A-6 en el Bierzo

¿Eres motero? Abiertas las inscripciones anticipadas para la concentración motera La Leyenda 2026

¿Eres motero? Abiertas las inscripciones anticipadas para la concentración motera La Leyenda 2026

La Oreja de Van Gogh ofrecerá muy cerca de Zamora uno de sus primeros conciertos tras el regreso de Amaia Montero

La Oreja de Van Gogh ofrecerá muy cerca de Zamora uno de sus primeros conciertos tras el regreso de Amaia Montero

Cuatro de cada diez ciudadanos de Castilla y León, con problemas económicos para llegar a final de mes

Cuatro de cada diez ciudadanos de Castilla y León, con problemas económicos para llegar a final de mes

Mañueco y su gobierno afrontan en el próximo pleno de las Cortes la ofensiva de la oposición contra las nuevas cuentas

Mañueco y su gobierno afrontan en el próximo pleno de las Cortes la ofensiva de la oposición contra las nuevas cuentas

La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para el único acusado por el asesinato de Esther López

La Fiscalía de Valladolid pide 18 años de cárcel para el único acusado por el asesinato de Esther López

La Casa Delibes abre al gran público

La Casa Delibes abre al gran público
Tracking Pixel Contents