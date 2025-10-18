Herido grave un joven de 23 años al colisionar un turismo y un camión en la A-6 en el Bierzo

Un joven de 23 años resultó herido en la madrugada de este sábado como consecuencia de una colisión entre un turismo y un camión registrada en el kilómetro 372 de la Autovía del Noroeste (A-6), en dirección a La Coruña, en la comarca del Bierzo (León), según informa el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El suceso se produjo a las 5.25 horas y la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León avisó a la Policía Local de Bembibre, la Guardia Civil de Tráfico de León, los Bomberos de Ponferrada, que posteriormente fueron anulados, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil.

Una vez en el lugar, el personal sanitario atendió al herido, un joven de 23 años, que posteriormente fue traslado en la UVI móvil al Hospital del Bierzo, en Ponferrada.