La boda de la hija de Antonio Banderas en Sardón de Duero (Valladolid) blinda el hotel Abadía de Retuerta
Unos 200 invitados entre familiares, amigos de la pareja y figuras vinculadas al cine acuden a la ceremonia entre Stella del Carmen y Alex Gruszynski
Ical
La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski, en Sardón de Duero (Valladolid), con la presencia de más de 200 invitados, blindó hoy el Hotel Abadía Retuerta LeDomaine. El cordón de seguridad instalado para el evento en el entorno del complejo de lujo impidió las miradas de los curiosos.
Entre los invitados, hubo familiares, amigos de la pareja y figuras vinculadas al cine como la madre de la novia, Melanie Griffith; la abuela materna, la actriz Tippi Hedren; el actor Don Johnson; y Dakota Johnson. También estuvieron presentes la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la influencer Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela, sin olvidar a Antonio Banderas.
Una cita de estas características siempre despierta interés entre los medios de comunicación, que enviaron periodistas y cámaras para captar la entrada de algunos invitados, pero también de personas anónimas. Entre ellos, un grupo de fans de Dakota Johnson y John, un vecino de Peñafiel, que intentó entregar una carta al actor malagueño, aunque fue expulsado del recinto.
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
- Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
- Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
- El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta