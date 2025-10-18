Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La boda de la hija de Antonio Banderas en Sardón de Duero (Valladolid) blinda el hotel Abadía de Retuerta

Unos 200 invitados entre familiares, amigos de la pareja y figuras vinculadas al cine acuden a la ceremonia entre Stella del Carmen y Alex Gruszynski

Vehículo entrando en el lugar del enlace. / R.Valtero - Ical

La boda de Stella del Carmen, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski, en Sardón de Duero (Valladolid), con la presencia de más de 200 invitados, blindó hoy el Hotel Abadía Retuerta LeDomaine. El cordón de seguridad instalado para el evento en el entorno del complejo de lujo impidió las miradas de los curiosos.

Entre los invitados, hubo familiares, amigos de la pareja y figuras vinculadas al cine como la madre de la novia, Melanie Griffith; la abuela materna, la actriz Tippi Hedren; el actor Don Johnson; y Dakota Johnson. También estuvieron presentes la hermana del novio, Adaline Gruszynski, y la influencer Colette Lathan, amiga de la novia desde la escuela, sin olvidar a Antonio Banderas

Una cita de estas características siempre despierta interés entre los medios de comunicación, que enviaron periodistas y cámaras para captar la entrada de algunos invitados, pero también de personas anónimas. Entre ellos, un grupo de fans de Dakota Johnson y John, un vecino de Peñafiel, que intentó entregar una carta al actor malagueño, aunque fue expulsado del recinto. 

