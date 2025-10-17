La Oreja de Van Gogh, el 27 de agosto en Valladolid tras el regreso de Amaia Montero
El grupo anuncia una gira de quince conciertos para el próximo año
Efe
La Oreja de Van Gogh ha anunciado este viernes una gira de quince conciertos que le llevará de Bilbao a Sevilla, Barcelona y Madrid, con parada el 27 de agosto en Valladolid, los primeros anunciados tras el regreso de Amaia Montero al grupo y la salida de Pablo Benegas.
El tour 2026 "Tantas cosas que contar" arrancará en el mes de mayo y será un recorrido por los grandes éxitos de la formación, un nombre que significa un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: "El viaje de Copperport", que este año cumple 25 años.
Escenario
El grupo ha vuelto a destacar en sus redes sociales que "volver a estar juntos es mágico y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario".
Los cuatro componentes aseguran que tienen "más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora".
Los conciertos comenzarán en Bilbao (9 mayo. Bizkaia Arena BEC!); Madrid (28 y 29 mayo. Movistar Arena); Albacete (6 junio); Murcia (13 junio). Continuará en Sevilla (26 junio); Fuengirola (27 junio)- ; Gijón (10 julio); Donostia (31 julio); Santander (21 agosto); Valladolid (27 agosto); Valencia (4 septiembre; A Coruña (11 septiembre); Zaragoza (9 octubre); Barcelona (6 noviembre) y finalizará en Pamplona (20 noviembre).
Las entradas estarán disponibles a partir del lunes 20 de octubre a las 12:00 la web del grupo.
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
- Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
- Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
- El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta