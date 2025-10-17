Mañueco y su gobierno afrontan en el próximo pleno de las Cortes la ofensiva de la oposición contra las nuevas cuentas

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y los consejeros afrontarán la próxima semana un debate anticipado sobre los nuevos Presupuestos Generales de la Comunidad de 2026 pues la oposición ha elegido este asunto como el tema principal en sus preguntas de control al Ejecutivo del próximo pleno de las Cortes, que se celebra el martes y miércoles, 21 y 22 de octubre. La sesión comenzará a las 16 horas con la toma de posesión del procurador socialista por Segovia Sergio Iglesias, que sustituye a José Luis Vázquez.

Límite de gasto

En la primera jornada y tras la reunión de la Mesa de las Cortes encargada de admitir o no a trámite el proyecto de presupuestos, la portavoz socialista, Patricia Gómez, se dirigirá a Fernández Mañueco para preguntarle si “va a seguir abochornando a Castilla y León”, pues el PSOE ha recriminado a la Junta que registre las cuentas sin estar aprobado el límite de gasto no financiero y sin estar ratificado por la cámara el presupuesto de la sección 20, relativa a las Cortes y las instituciones propias.

Vox

Seguirá el portavoz de Vox, David Hierro, quien planteará al presidente si cree que debe "cumplir" la ley, pues en este asunto los de Santiago Abascal siempre han mostrado sus dudas, lo que les llevó a pedir un informe jurídico a las Cortes y al Consejo Consultivo para conocer si era conveniente iniciar el trámite parlamentario de los presupuestos. También, el "leonesista" Luis Mariano Santos preguntará a Fernández Mañueco si tiene “voluntad” de negociar las cuentas y Francisco Igea si ha leído el presupuesto “registrado irregularmente”.

Gestión del Itacyl

Los socialistas incorporan a las preguntas de control también la gestión del Itacyl y proyectos sanitarios como el centro de salud de Ávila Norte, el bloque técnico del Hospital Río Carrión de Palencia o el futuro del Virgen del Mirón de Soria, además de la movilidad sostenible, igualdad en el mundo rural o el curso escolar.

Desde Vox, los procuradores se interesarán por las partidas de los nuevos presupuestos para los agentes del Diálogo Social y para la atención de los menores migrantes no acompañados, así como por el incremento tributario recogido en las cuentas y los brotes de gripe aviar. Soria Ya preguntará por la situación de Tableros Losán y el centro de salud de El Burgo de Osma y la UPL, por la partida presupuestaria de 2026 para la actuación en la CL-510, de Salamanca a Alba de Tormes.

Ávila

También Por Ávila planteará si los fondos previstas para su provincia le ayudarán a salir de su “abandono”, mientras Pablo Fernández (Unidas Podemos) optará por las oficinas ‘antiokupación’ y la procuradora no adscrita Ana Rosa Arribas por los polígonos industriales de la Comunidad.

Senidad

Tras las preguntas, el martes se debatirán dos interpelaciones sobre sanidad, una de los socialistas sobre salud mental y otra de Francisco Igea sobre asistencia sanitaria, a las que seguirán dos mociones sobre juventud y economía y competitividad.

Durante la segunda jornada del pleno se presentarán cuatro proposiciones no de ley, una de los socialistas para que las Cortes insten a la Junta a que respalde la decisión del Gobierno de blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la Constitución y se retire el protocolo antiabortista de Castilla y León, según avanzó la portavoz Patricia Gómez, así como otra de Vox que recoge una “batería” de medidas para reducir el precio de la vivienda entre un 20 y un 30 por ciento a través de la reducción de la carga impositiva.

Además, los populares registran dos iniciativas no legislativas. Por un lado una referida a la salud mental para acercar los servicios al medio rural y extender las consultas de psicogeriatría a todas las áreas de salud, así como para expresar el rechazo al “nuevo sablazo” que pretende dar el Gobierno, según dijo el portavoz Ricardo Gavilanes, a los autónomos con la subida de las cotizaciones sociales, lo que calificó de “barbaridad”.

Incendios, techo de gasto y tasas veterinarias

Igualmente, llegará a pleno la oposición o no de los grupos a la creación de la comisión de investigación sobre los incendios que habían solicitado UPL-Soria YA y el Grupo Mixto, si bien tanto el Grupo Popular como Vox han trasladado a la Mesa su negativa y, según indicaron sus portavoces parlamentarios, la mantendrán en la sesión plenaria. De hecho, David Hierro indicó que no ven necesario esta iniciativa porque las responsabilidades que pudiera haber deben sustanciarse en los tribunales.

Además se someterá a debate y votación el acuerdo de la Junta sobre el límite de gasto no financiero para 2026, que se sitúa en 14.183 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,14 por ciento. De momento su aprobación no está garantizada pues el PP tiene 31 de los 81 procuradores de la cámara y los socialistas, Vox y Soria YA no han adelantado el sentido de su voto, si bien Francisco Igea ya ha comunicado que apretará el botón del ‘sí’.

Finalmente, las Cortes abordarán la toma en consideración de la proposición no de ley del Grupo Popular para la bonificación de las tasas veterinarias y las referidas a las licencias de caza y pesca en 2026 y 2027, que Vox respaldará, por lo que podrá iniciarse su tramitación, pese a que la legislatura se acerca a su fin.