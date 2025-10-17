Todo listo para la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith en Valladolid

El hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine de la pequeña localidad vallisoletana de Sardón de Duero ya tiene todo listo para acoger mañana la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, y su prometido, Alex Gruszynski, ambos de 28 años.

Situado en pleno corazón de la Ribera del Duero, este hotel de lujo cuenta con todas las facilidades y privacidad que requiere un enlace de este tipo, entre ellas una abadía románica del siglo XII donde se celebrará la ceremonia.

Helipuerto

El hotel también dispone de helipuerto, que puede servir de acceso a algunos de los cerca de 250 invitados que disfrutarán del evento. Según fuentes cercanas a la organización del evento, además de los padres de la novia, está previsto que acudan a la boda la actriz Dakota Johnson (hermanastra de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y protagonista de "Los pájaros" y "Marnie, la ladrona", musa del director Alfred Hitchcock.

Vista de la entrada al hotel ubicado en el Monasterio de Valbuena, donde tendrá lugar una fiesta esta noche por la boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, y su prometido, Alex Gruszynski. / Paco Santamaria / Efe

El que ya se encuentra en Valladolid ultimando todos los detalles del enlace es Antonio Banderas, quien este miércoles pasado aterrizó en un jet privado en el aeropuerto de Villanubla.

Según las fuentes consultadas, los invitados disfrutarán esta noche de una fiesta previa a la boda en el hotel de cinco estrellas Castilla Termal ubicado en el Monasterio de Valbuena, muy cerca de Abadía Retuerta donde el sábado será el enlace.

La boda comenzará a las 12.00 horas del sábado y algunos detalles, como el menú que disfrutarán los comensales, se mantienen por el momento en secreto.

De hecho, los hoteles tanto del enlace como de la preboda han tenido que suscribir un acuerdo de confidencialidad y los trabajadores, más de 150 solo para la boda, tendrán restringido el uso del teléfono móvil.

El alcalde de Sardón de Duero -que apenas tiene 600 habitantes-, José Antonio Matesanz, declaró hace unos días la alegría que le producía la promoción que suponía para la localidad un evento de estas características .

Contenedores de reciclaje

La única petición que Abadía Retuerta ha hecho al Ayuntamiento de Sardón -que está a 30 kilómetros de la capital vallisoletana- son más contenedores de reciclaje para la gestión de residuos, lo que supondrá ampliar el servicio de recogida y de limpieza.

"Es un lugar bonito para poder hacer lo que quieran: la finca es una maravilla, tiene bastantes hectáreas y es muy bonita, con el convento y la bodega, e imagino que a los invitados que se lo pasarán bien", ha dicho.

Vista de la Abadía Retuerta en Sardón de Duero, este viernes. / Paco Santamaria / Efe

Por otra parte, la Guardia Civil ha recomendado a los organizadores reforzar la seguridad privada del evento ya que lo que ocurra de puertas adentro es responsabilidad de la propiedad.

La seguridad pública de este evento se atenderá como cualquier otro evento más numeroso de lo habitual en un municipio como Sardón de Duero, por lo que se dispondrá de un apoyo adicional como una patrulla de tráfico que evite problemas en el acceso y de una fuerza de reserva, que actuará de inmediato si hubiera cualquier incidencia.