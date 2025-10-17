Un jabalí provoca un accidente con un herido a su paso por Sorihuela (Salamanca)

Un jabalí provocó hoy un accidente de tráfico saldado con un varón de 41 años herido tras sufrir una salida de vía al tratar de esquivar al animal con su vehículo a la altura del kilómetro 400 de la autovía A-66, dentro del término municipal de Sorihuela, en sentido Guijuelo, en la provincia de Salamanca.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, el accidente se produjo en la madrugada de este viernes, hacia las 04.46 horas, y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, así como personal sanitario que, finalmente, trasladó al herido, en principio de carácter leve, al centro de salud de Guijuelo.

Ya por la mañana, a las 09.49 horas La Policía Local de Salamanca avisó de una colisión entre un turismo y una bici en la calle Donantes de Sangre, frente a la Facultad de Fisioterapia, donde, ha resultó herido el ciclista, un varón de 20 años, con un golpe en la cabeza. Sacyl movilizó una ambulancia hasta el lugar.

Poco después, a las 11.07 horas se produjo una colisión entre un turismo y una moto a la altura del número 16 de la calle Segunda, en Carbajosa la Sagrada, donde resultó herido el motorista, un varón de unos 50 años. Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de Carbajosa la Sagrada, la Guardia Civil Tráfico de Salamanca y efectivos de Sacyl.