Un tiroteo sin víctimas en Arévalo acaba con la detención de un hombre de 48 años
El incidente podría estar relacionado con otro tiroteo ocurrido en agosto en Ávila y en el que fue asesinada una persona y otras tres resultaron heridas
Ical
Un varón de 48 años ha sido detenido por la Guardia Civil en la localidad abulense de Arévalo acusado de participar en un tiroteo en la zona cercana al Castillo, en el que no hubo que lamentar heridos.
Desde la Subdelegación del Gobierno en Ávila se confirmó la existencia de estos altercados en los que no se registraron víctimas ni heridos y tras los cuales la Guardia Civil estableció un importante dispositivo de seguridad .
Como resultado del incidente, desde la Subdelegación se informa de la existencia de una denuncia que provocó la detención de un hombre de 48 años al que se le acusa de un delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.
Aunque este extremo no ha sido confirmado, algunas fuentes apuntan a que este suceso podría tener alguna vinculación con el tiroteo ocurrido el pasado mes de agosto en la zona sur de la capital abulense, en el que falleció un hombre y otros tres resultados heridos de diversa consideración.
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
- Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
- Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
- El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta