A prisión un policía nacional de la escuela de Ávila por la muerte de su madre de 93 años

Un policía nacional destinado en la Escuela Nacional de Policía de Ávila ha ingresado en prisión acusado de la muerte de su madre de 93 años, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

La investigación se inició a raíz de la localización del cadáver de la anciana en la madrugada del pasado sábado en la zona "Monte Paramera", situada en el término municipal abulense de Tornadizos de Ávila, a poca distancia de la capital de la provincia, a la altura del kilómetro 121,000 de la N-403 (Ávila-Toledo).

Emergencias

Fuentes de la Fiscalía han informado a EFE de que fue un conductor el que halló el cuerpo de la anciana y llamó al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

A partir de entonces se iniciaron las correspondientes investigaciones que condujeron este martes a la detención del agente por parte de la Guardia Civil, que lo puso a disposición judicial como supuesto autor del asesinato de su madre.

Fiscalía

Como consecuencia de estos hechos, el titular del juzgado de guardia, a instancias de la Fiscalía, decretó el miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Fuentes de la Fiscalía han informado de que la anciana, que residía en la residencia de la localidad de Mombeltrán, había sido ingresada en el Complejo Asistencial de Ávila por problemas de salud.

Alta hospitalaria

Tras recibir el alta hospitalaria, según las mismas fuentes, la mujer contactó con su hijo, que se encontraba fuera de Ávila, para que acudiera a recogerla al hospital.

Esta circunstancia, junto a otras evidencias e indicios aportados por la Guardia Civil, condujeron a la detención del hijo de la anciana, que ha ingresado en la prisión de Segovia.

La medida solicitada por la Fiscalía y acordada por el juez, responde al posible riesgo de fuga existente o el riesgo de pérdida de pruebas ante una investigación indiciaria.

Según la Fiscalía, el adelanto de autopsia ha puesto de relieve "ciertos signos de violencia que no son naturales" en el cuerpo de la mujer de 93 años.