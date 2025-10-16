Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un motorista al colisionar contra un camión en la N-122, en Traspinedo (Valladolid)

En el lugar del accidente, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 62 años

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

Valladolid

Un varón de 62 años falleció esta mañana, sobre las 9.30 horas, tras colisionar la motocicleta que pilotaba contra un camión, a la altura del kilómetro 336 de la N-122, en Traspinedo (Valladolid), según informó Emergencias Castilla y León 1-1-2.

El alertante indicó que el motorista se encontraba inconsciente. Desde la sala del 1-1-2 se avisó a la Guardia de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de Tudela de Duero. En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista, un varón de 62 años.

