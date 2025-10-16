Muere un motorista al colisionar contra un camión en la N-122, en Traspinedo (Valladolid)
En el lugar del accidente, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 62 años
Ical
Valladolid
Un varón de 62 años falleció esta mañana, sobre las 9.30 horas, tras colisionar la motocicleta que pilotaba contra un camión, a la altura del kilómetro 336 de la N-122, en Traspinedo (Valladolid), según informó Emergencias Castilla y León 1-1-2.
El alertante indicó que el motorista se encontraba inconsciente. Desde la sala del 1-1-2 se avisó a la Guardia de Tráfico de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una UVI móvil y un equipo médico de Tudela de Duero. En el lugar, el personal sanitario solo pudo confirmar el fallecimiento del motorista, un varón de 62 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
- Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
- Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
- El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta