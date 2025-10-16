Ascienden a dos millones las aves sacrificadas por gripe aviar en 6 focos en Olmedo (Valladolid)

Son ya 2.060.000 las aves afectadas y que serán sacrificadas por los seis focos de gripe aviar localizados en granjas de la zona de Olmedo, en Valladolid, con un impacto económico y ganadero que preocupa al Gobierno autonómico que ha recordado que hay un mecanismo para compensar los costes de esas pérdidas. Así lo trasladó este jueves el portavoz de la Junta y consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, tras conocerse el miércoles un nuevo foco de gripe aviar, localizado en una granja de gallinas ponedoras situada en Olmedo (Valladolid) y con un censo aproximado de 315.000 aves. Carriedo ha recordado que son seis los focos con esos más de dos millones de aves en total, "la mayoría en el mismo espacio geográfico, con un buen número de granjas avícolas y, por tanto, con un mayor riesgo".

Difícil contagio a los humanos

El portavoz de la Junta ha recordado que se trata de una enfermedad de "muy difícil transmisión al ser humano, ya que no se transmite a través de la ingesta de aves ni de huevos, cuando estos están debidamente cocinados".

El consejero de Economía de Castilla y León ha reconocido su preocupación en la medida en que tiene un elevado impacto económico y ganadero, aunque ha recordado que hay un mecanismo para compensar esos costes. "Afortunadamente parece que el mercado no está siendo desabastecido porque España es un país que tiene autosuficiencia en el consumo de huevos aproximadamente. Producimos como país y Castilla y León es una gran productora, un 20% más de lo que consumimos", aseguró.