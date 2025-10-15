El PSOE dispuesto a "sentarse a hablar y dialogar" para aprobar unos presupuestos "justos" en Castilla y León
La vicesecretaria general del PSOECyL califica de "fake" el proyecto de las cuentas “lleno de anuncios vacíos y electoralistas”
M. Badiola (Ical)
La vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León, Nuria Rubió, se mostró dispuesta a “sentarse a hablar y dialogar” para poder “llegar a acuerdos” y “aprobar unos presupuestos justos” una vez el proyecto se registre en las Cortes, ya que se mostró convencida de que el PSOE “va a gobernar Castilla y León en el mes de marzo”, por lo que necesitarán unas cuentas.
No obstante, calificó de “fake” el proyecto presentado ayer por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya que, según consideró, están “llenos de anuncios vacíos y electoralistas sin nada detrás”. “No podemos valorar algo que no conocemos, porque solo hemos visto un acto propagandístico del Partido Popular, que todavía no los ha registrado para que se puedan debatir”, remarcó Nuria Rubio, quien se mostró a la espera de ver “con qué sorprende el mago Mañueco” después de que el año pasado presentara las cuentas “sabiendo que las iban a sacar”, a pesar de que “el PSOE le tendió la mano”.
En este sentido, la socialista recordó que todavía no se ha debatido el techo de gasto, de forma que el anuncio “a bombo y platillo” del presidente de la Junta “no deja de ser un acto electoralista” por parte de un Mañueco que “todavía no ha tenido la decencia de visitar ninguna de las zonas afectadas por los incendios”, más allá de “la visita estrella de media hora en Villablino sin bajarse del coche oficial cuando acudió Pedro Sánchez”.
La vicesecretaria general del PSOECyL aprovechó la ocasión para criticar también la “ausencia de cualquier miembro del equipo de Gobierno” a la cumbre “importantísima” celebrada durante los dos últimos días en Ponferrada para hablar del cambio climático. “¿Dónde está y a qué está la Junta además de a sus anuncios electoralistas?”, se preguntó, al tiempo que calificó de “auténtica vergüenza” esta actitud que, a su juicio, “demuestra que es un Gobierno totalmente agotado y que ni siquiera quiere gobernar”.
