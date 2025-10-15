Precios en Castilla y León: Vivienda, agua y electricidad, lo que más subió en el mes de septiembre
La tasa interanual se sitúa en el 3% en la comunidad
Efe
Los precios cayeron tres décimas en Castilla y León en septiembre en comparación con el mes anterior, como en España, aunque la tasa interanual subió al 3,0 por ciento, de nuevo con el resto el país, aunque cuatro décimas por encima de la tasa del mes anterior, cuando bajó al 2,6 por ciento, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y consultados por Europa Press.
Con la subida de septiembre la tasa interanual se vuelve a incrementar en Castilla y León que es, además, la octava comunidad más inflacionista junto con Extremadura.
Por su parte, en lo que va de año la subida de los precios en Castilla y León ha llegado al 1,4 por ciento.
Vivienda, agua y electricidad
El mayor aumento de los precios en Castilla y León respecto al mismo mes del año anterior se ha registro en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6,4 por ciento más (+1,1 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,8 por ciento (+0,5 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,7 por ciento (-0,2 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,3 por ciento (+0,1 puntos).
En el lado contrario, las subidas más moderadas se han dado en ocio y cultura, un 0,7 por ciento (+0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); vestido y calzado, un 0,7 por ciento (-0,1 puntos); comunicaciones, un 0,9 por ciento (+0,1 puntos) y enseñanza, un 1,1 por ciento (+1,4 puntos)
A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación con el mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.
