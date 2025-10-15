La pobreza o exclusión llega al 24% de la población de Castilla y León

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla y León pasó del 22,4 del 2023 al 24 por ciento del 2024, lo que supone unas 574.000 personas, 39.000 más en un año, aunque mejora el dato de pobreza severa según el XV informe de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Comunidad.

Son datos que ya incluía el informe nacional presentado en junio y que ampliará el estudio autonómico que se presentará este viernes en la sede del Consejo Económico y Social de la Comunidad, en Valladolid, dentro del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

La Red de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en la comunidad ha anticipado que el informe muestra un aumento del riesgo de pobreza y exclusión social hasta ese 24 por ciento, pero "también signos de mejora, como la reducción de la pobreza severa medio punto, hasta el 8,4 %, y una mejora del empleo".

En la media nacional

Castilla y León mantiene cifras mejores que la media nacional, aunque persisten brechas por edad, género y territorio, especialmente en la infancia y el medio rural, han anticipado.

Otro dato es que casi un tercio de los menores en Castilla y León se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social (31,8 %).

Las tasas AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social son más elevadas en el medio rural de Castilla y León, donde llegaron en el 2024 al 30 %, superan en casi diez puntos a la de las áreas urbanas, que es del 20 por ciento, y "reflejando una brecha territorial persistente en la Comunidad".

Además, el informe incide en que "sin la acción de las administraciones públicas, la pobreza alcanzaría al 45,7 % de la población".

El estudio recoge que Castilla y León es la segunda comunidad con mayor inversión social, reflejo del papel clave de las políticas públicas en la reducción de la exclusión.