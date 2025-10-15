Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Junta impulsa la cooperación transfronteriza con Portugal para fortalecer la autoprotección y la resiliencia ciudadana ante emergencias

Suárez-Quiñones presenta en Bruselas la estrategia de Castilla y León, que pone el foco en el medio rural, con acciones formativas, equipamientos y unidades móviles

El consejero de Medio Ambiente, , Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la directora de la Oficina de la Delegacion Permanente de Castilla y León en Bruselas, la zamorana Clara San Damián.

El consejero de Medio Ambiente, , Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la directora de la Oficina de la Delegacion Permanente de Castilla y León en Bruselas, la zamorana Clara San Damián. / JCyL

Ical

Valladolid

La Junta presentó hoy en Bruselas su modelo de gestión de emergencias y autoprotección ciudadana, en el marco de la conferencia europea sobre cooperación territorial y protección civil. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expuso las claves del proyecto PROTEC-Castilla y León / Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMR-BSE), una iniciativa que busca fortalecer la resiliencia de las personas ante las emergencias mediante la cooperación transfronteriza con Portugal.

El programa, dotado con 12,7 millones de euros -financiados en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027-, constituye un ejemplo de colaboración entre administraciones y territorios vecinos para prevenir y afrontar de forma conjunta los riesgos naturales y antrópicos, según se destaca en un comunicado de la Junta recogido por Ical.

Certezas

Suárez-Quiñones ha destacado que “la forma más eficaz de abordar la incertidumbre ante una emergencia es sustituirla por certezas”, y subrayó la necesidad de que las administraciones públicas trabajen en la formación, la sensibilización y la autoprotección de la ciudadanía como pilares esenciales de un sistema de protección civil sólido y preparado.

El consejero de Medio Ambiente, , en el evento europeo sobre protección civil a Regiones y municipios en acción.

El consejero de Medio Ambiente, , en el evento europeo sobre protección civil a Regiones y municipios en acción. / JCyL

El proyecto se articula en torno a tres ejes principales: la mejora infraestructuras y equipamientos para los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, con la incorporación de nuevos vehículos, drones y material técnico; la formación multidisciplinar dirigida a bomberos, policías, sanitarios y voluntarios de ambos países y el Plan de Promoción de la Autoprotección, que lleva la educación preventiva al medio rural mediante unidades móviles itinerantes equipadas con recursos tecnológicos, actividades didácticas y experiencias inmersivas.

Carácter rural e inclusivo

Durante su intervención, el consejero resaltó el carácter rural e inclusivo del programa: “Nadie debe quedar fuera del sistema de protección civil. Este plan acerca los recursos a los pueblos y ofrece a sus vecinos las herramientas necesarias para actuar con seguridad ante cualquier riesgo”.

El proyecto visitará municipios de Castilla y León y de la región portuguesa de Beiras e Serra da Estrela, con el objetivo de formar a escolares, agentes económicos y responsables locales, fomentando la cultura de la autoprotección como un hábito cotidiano.

Suárez-Quiñones concluyó su exposición manifestando la voluntad de la Junta de Castilla y León de dar continuidad a esta cooperación en futuras convocatorias europeas, convencido de que “invertir en autoprotección es invertir en seguridad, en economía y en futuro”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
  2. Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
  3. Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
  4. Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
  5. Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
  6. Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
  7. El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
  8. El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años

Una camión arrolla marcha atrás a una mujer en Salamanca

Una camión arrolla marcha atrás a una mujer en Salamanca

Rebajan la pena por agresión sexual a una menor por proximidad de edad y madurez con el acusado

Rebajan la pena por agresión sexual a una menor por proximidad de edad y madurez con el acusado

La Junta impulsa la cooperación transfronteriza con Portugal para fortalecer la autoprotección y la resiliencia ciudadana ante emergencias

La Junta impulsa la cooperación transfronteriza con Portugal para fortalecer la autoprotección y la resiliencia ciudadana ante emergencias

Detenido un hombre por estafar miles euros a una mujer en Valladolid suplantando la identidad de su hija por WhatsApp

Detenido un hombre por estafar miles euros a una mujer en Valladolid suplantando la identidad de su hija por WhatsApp

La pobreza o exclusión llega al 24% de la población de Castilla y León

Carriedo explica que la ausencia de una ley de acompañamiento evita “riesgos” para el acuerdo y una posible reversión de beneficios fiscales

Carriedo explica que la ausencia de una ley de acompañamiento evita “riesgos” para el acuerdo y una posible reversión de beneficios fiscales

El PSOE dispuesto a "sentarse a hablar y dialogar" para aprobar unos presupuestos "justos" en Castilla y León

El PSOE dispuesto a "sentarse a hablar y dialogar" para aprobar unos presupuestos "justos" en Castilla y León

Detenido por transportar 41 kilos de hachís en una furgoneta

Detenido por transportar 41 kilos de hachís en una furgoneta
Tracking Pixel Contents