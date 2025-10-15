La Junta impulsa la cooperación transfronteriza con Portugal para fortalecer la autoprotección y la resiliencia ciudadana ante emergencias

La Junta presentó hoy en Bruselas su modelo de gestión de emergencias y autoprotección ciudadana, en el marco de la conferencia europea sobre cooperación territorial y protección civil. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, expuso las claves del proyecto PROTEC-Castilla y León / Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMR-BSE), una iniciativa que busca fortalecer la resiliencia de las personas ante las emergencias mediante la cooperación transfronteriza con Portugal.

El programa, dotado con 12,7 millones de euros -financiados en un 75 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027-, constituye un ejemplo de colaboración entre administraciones y territorios vecinos para prevenir y afrontar de forma conjunta los riesgos naturales y antrópicos, según se destaca en un comunicado de la Junta recogido por Ical.

Certezas

Suárez-Quiñones ha destacado que “la forma más eficaz de abordar la incertidumbre ante una emergencia es sustituirla por certezas”, y subrayó la necesidad de que las administraciones públicas trabajen en la formación, la sensibilización y la autoprotección de la ciudadanía como pilares esenciales de un sistema de protección civil sólido y preparado.

El consejero de Medio Ambiente, , en el evento europeo sobre protección civil a Regiones y municipios en acción. / JCyL

El proyecto se articula en torno a tres ejes principales: la mejora infraestructuras y equipamientos para los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, con la incorporación de nuevos vehículos, drones y material técnico; la formación multidisciplinar dirigida a bomberos, policías, sanitarios y voluntarios de ambos países y el Plan de Promoción de la Autoprotección, que lleva la educación preventiva al medio rural mediante unidades móviles itinerantes equipadas con recursos tecnológicos, actividades didácticas y experiencias inmersivas.

Carácter rural e inclusivo

Durante su intervención, el consejero resaltó el carácter rural e inclusivo del programa: “Nadie debe quedar fuera del sistema de protección civil. Este plan acerca los recursos a los pueblos y ofrece a sus vecinos las herramientas necesarias para actuar con seguridad ante cualquier riesgo”.

El proyecto visitará municipios de Castilla y León y de la región portuguesa de Beiras e Serra da Estrela, con el objetivo de formar a escolares, agentes económicos y responsables locales, fomentando la cultura de la autoprotección como un hábito cotidiano.

Suárez-Quiñones concluyó su exposición manifestando la voluntad de la Junta de Castilla y León de dar continuidad a esta cooperación en futuras convocatorias europeas, convencido de que “invertir en autoprotección es invertir en seguridad, en economía y en futuro”.