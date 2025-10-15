Detectado un nuevo foco de gripe aviar en una granja de gallinas en la zona restringida de Olmedo (Valladolid)

Las autoridades veterinarias de la Junta han notificado hoy un foco de gripe aviar, en una granja de gallinas ponedoras en Olmedo (Valladolid), localizada dentro de la zona restringida del primer foco confirmado el pasado 19 de septiembre.

Con este caso, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ha confirmado doce focos de IAAP en España en aves de corral en 2025, detectados en Badajoz (1), Toledo (1), Huelva (2), Guadalajara (1), Valladolid (6) y Madrid (1). Además, desde el 1 de julio se han detectado 47 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y 3 focos en aves cautivas en País Vasco, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Las sospechas

La sospecha del nuevo foco se inició el 14 de octubre a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los servicios veterinarios de la Junta. Ese mismo día se visita la granja que ya estaba inmovilizada, con un censo aproximado de 315.000 aves, se inicia la encuesta epidemiológica y se toman las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que hoy ha confirmado la presencia de IAAP subtipo H5N1.

El origen más probable de la infección se atribuye a la proximidad de la granja al foco detectado previamente en el mismo municipio el pasado 19 de septiembre. Desde esa fecha, la Junta de Castilla y León ha intensificado las labores de vigilancia y control de la enfermedad, manteniendo reuniones de trabajo continuas con las empresas afectadas que disponen de naves de producción en distintas localizaciones del entorno del municipio vallisoletano.

Consejerías

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León actúan de manera coordinada, en colaboración con el resto de las administraciones, fundamentalmente con el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en la adopción de las actuaciones a realizar, con el objetivo de minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger las explotaciones. Estas actuaciones se enmarcan en el protocolo del Programa Nacional de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025 y en el Reglamento delegado de la Comisión Europea.

Inmovilización de la explotación

Entre las medidas adoptadas, se mantiene la inmovilización de la explotación afectada, el sacrificio y destrucción de las aves, la realización de la correspondiente encuesta epidemiológica para determinar el origen de la infección, así como el establecimiento de una zona de protección de tres kilómetros y una zona de vigilancia de diez kilómetros en torno al foco.

En un comunicado de la Junta, se recuerda la importancia de mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, con el fin de evitar el contacto con aves silvestres, así como de intensificar la vigilancia, tanto en fauna silvestre como en aves domésticas. Cualquier sospecha debe ser notificada de inmediato para posibilitar la detección precoz de nuevos focos y la adopción de las medidas necesarias que impidan la diseminación de la enfermedad a otras explotaciones.

Asimismo, se precisa que este virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. En todo caso, se recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas clínicos o se encuentren muertas en el campo.