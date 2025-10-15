Cuatro heridos, dos de ellos menores, al chocar un autobús urbano y un coche en Ávila
Tres de los heridos tuvieron que ser trasladados al hospital
Efe
Un accidente entre un autobús urbano y un turismo ocurrido este martes en Ávila se ha saldado con cuatro personas heridas, entre ellas un niño de 8 años y un joven de 14, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.
El suceso se ha producido en la zona del barrio de Las Hervencias, al noreste de la ciudad, minutos antes de las 20.00 horas de este martes, en la confluencia de las calles Antonio Veredas con Padre Tenaguillo.
Como consecuencia del accidente, el 112 ha avisado a la Policía Nacional y a la Policía Local de Ávila, al tiempo que se ha solicitado asistencia sanitaria, en principio para dos varones que iban en el interior del turismo.
Finalmente, los servicios de emergencia han atendido a cuatro heridos, entre ellos a un menor de 8 años que ha sido dado de alta en el lugar del suceso, mientras que una ambulancia soporte vital básico ha trasladado a otro menor, de 14 años, y a un varón de 19 años al cercano hospital Nuestra Señora de Sonsoles.
El cuarto herido ha sido evacuado al mismo centro hospitalario de la capital abulense por parte de una Unidad Medicalizada de emergencias
