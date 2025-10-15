Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una camión arrolla marcha atrás a una mujer en Salamanca

También ha resultado herido un motorista tras colisionar contra una furgoneta

Una camión arrolla marcha atrás a una mujer de unos 70 años en Salamanca.

Una camión arrolla marcha atrás a una mujer de unos 70 años en Salamanca. / LOZ

Ical

Salamanca

Una mujer de unos 70 años resultó hoy herida tras sufrir un atropello por parte de un camión cuando circulaba marcha atrás. El incidente tuvo lugar a las 11.08 horas en el cruce entre el paseo Cuatro Calzadas y la calle Casablanca, en Salamanca capital.

Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, así como del Cuerpo Nacional de Policía y facultativos de Sacyl, que se encargaron de la atención a la mujer.

Noticias relacionadas y más

Motorista

Por otro lado, hacia las 9.32 horas resultó herido un motorista de unos 30 años tras sufrir una colisión contra una furgoneta. Este accidente tuvo lugar en la confluencia entre la avenida Río Tormes y la calle del Huebra y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, así como del Cuerpo Nacional de Policía y facultativos de Sacyl.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
  2. Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado
  3. Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
  4. Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
  5. Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
  6. Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos
  7. El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
  8. El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años

Una camión arrolla marcha atrás a una mujer en Salamanca

Una camión arrolla marcha atrás a una mujer en Salamanca

Rebajan la pena por agresión sexual a una menor por proximidad de edad y madurez con el acusado

Rebajan la pena por agresión sexual a una menor por proximidad de edad y madurez con el acusado

La Junta impulsa la cooperación transfronteriza con Portugal para fortalecer la autoprotección y la resiliencia ciudadana ante emergencias

La Junta impulsa la cooperación transfronteriza con Portugal para fortalecer la autoprotección y la resiliencia ciudadana ante emergencias

Detenido un hombre por estafar miles euros a una mujer en Valladolid suplantando la identidad de su hija por WhatsApp

Detenido un hombre por estafar miles euros a una mujer en Valladolid suplantando la identidad de su hija por WhatsApp

La pobreza o exclusión llega al 24% de la población de Castilla y León

Carriedo explica que la ausencia de una ley de acompañamiento evita “riesgos” para el acuerdo y una posible reversión de beneficios fiscales

Carriedo explica que la ausencia de una ley de acompañamiento evita “riesgos” para el acuerdo y una posible reversión de beneficios fiscales

El PSOE dispuesto a "sentarse a hablar y dialogar" para aprobar unos presupuestos "justos" en Castilla y León

El PSOE dispuesto a "sentarse a hablar y dialogar" para aprobar unos presupuestos "justos" en Castilla y León

Detenido por transportar 41 kilos de hachís en una furgoneta

Detenido por transportar 41 kilos de hachís en una furgoneta
Tracking Pixel Contents