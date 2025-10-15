Una camión arrolla marcha atrás a una mujer en Salamanca
También ha resultado herido un motorista tras colisionar contra una furgoneta
Ical
Una mujer de unos 70 años resultó hoy herida tras sufrir un atropello por parte de un camión cuando circulaba marcha atrás. El incidente tuvo lugar a las 11.08 horas en el cruce entre el paseo Cuatro Calzadas y la calle Casablanca, en Salamanca capital.
Según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, así como del Cuerpo Nacional de Policía y facultativos de Sacyl, que se encargaron de la atención a la mujer.
Motorista
Por otro lado, hacia las 9.32 horas resultó herido un motorista de unos 30 años tras sufrir una colisión contra una furgoneta. Este accidente tuvo lugar en la confluencia entre la avenida Río Tormes y la calle del Huebra y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, así como del Cuerpo Nacional de Policía y facultativos de Sacyl.
