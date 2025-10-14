El tiempo en Castilla y León: Máximas de 26 grados y mínimas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes, 14 de octubre, temperaturas mínimas en descenso o sin cambios en Castilla y León, con máximas sin cambios que en algunas capitales llegarán a los 26 grados.

El tiempo se espera poco nuboso por la mañana, con intervalos de nubes bajas en el este y nordeste y nubosidad de evolución por la tarde, principalmente en zonas de montaña, sin descartar chubascos dispersos y alguna tormenta en el este y en zonas de montaña.

Y hay probabilidad de brumas y bancos de niebla en el tercio este, sin descartarlos en el resto; con viento que será del nordeste o variable, flojo.

En las capitales de provincia, las mínimas estarán entre los 7 grados de Burgos y los 11 de Segovia; con máximas entre los 22 de Burgos, Segovia y Soria y los 26 de Zamora.