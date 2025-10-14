"Solo a solas conmigo": Víctor Manuel actuará en Salamanca

El cantautor Víctor Manuel ofrecerá el 8 de mayo de 2026 en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM) de Salamanca un concierto con motivo de su gira 'Solo a solas conmigo', título también de su nuevo trabajo discográfico.

Las entradas se pueden adquirir a partir de este miércoles, 15 de octubre, a través de la web www.ciudaddecultura.org o físicamente en la taquilla de Teatro Liceo, por un precio de 55 y 65 euros (más gastos de gestión), tal y como han señalado desde su productora en un comunicado recogido por Europa Press.

El cantante asturiano interpretará las nuevas canciones junto a otras como 'Soy un corazón tendido al sol', 'Ay amor', 'El abuelo Vitor', 'Quiero abrazarte tanto', 'Nada sabe tan dulce como su boca', 'Planta 14', 'Solo pienso en ti', 'Bailarina', 'Adonde irán los besos' o 'Asturias', junto a tantas otras que forman parte de la memoria de varias generaciones.