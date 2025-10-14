Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades acumulan el 75,8% de los créditos por consejerías, con 9.805,3 millones de euros

Las consejerías que gestionan los servicios públicos fundamentales, Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, gestionarán el año que viene partidas presupuestarias por 9.805,35 millones de euros, el 75,8 por ciento de los fondos de las diez consejerías del Gobierno autonómico.

El proyecto de las grandes cifras de la Comunidad, que hoy presentó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una rueda de prensa en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia, precisa que Sanidad acumulará el 40,45 por ciento de los créditos de las consejerías, con 5.230,99 millones y un crecimiento respecto a las cuentas prorrogadas de 2024, del 7,19 por ciento.

Asimismo, el documento económico, que mañana se registrará en las Cortes regionales para su debate, indica que Educación contará con créditos por 3.050,33 millones, el 23,59 por ciento del total, y una cifra que supone un avance del 11,48 por ciento.

Medio Ambiente

Por su parte, Familia e Igualdad de Oportunidades recibirá 1.524,03 millones, el 11,79 por ciento de las cuentas por consejerías, con un aumento del 11,4 por ciento. Sin embargo, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del territorio será la consejería con una mayor aumento de sus créditos para 2026, con 663,28 millones de euros, un 21,53 por ciento más que en 2024, como recoge Ical.

Por lo que se refiere a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dispondrá de partidas por 673,04 millones de euros, con una subida del 11,55 por ciento, aunque también gestionará 924 millones de PAC, como precisó Mañueco.

Mañueco junto a Carriedo presentan las cuentas para el 2026. / Leticia Pérez - Ical

El departamento del portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que acompañó al jefe del Ejecutivo durante la presentación, gestionará fondos por 531,71 millones, el de menor crecimiento, con un 1,11 por ciento.

En cuanto a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo dispondrá de 478,55 millones de euros, un 5,1 por ciento más; y Movilidad y Transformación Digital, con 353,21 millones, con un importante avance del 17,92 por ciento.

Por último, Cultura, Turismo y Deportes prevé un presupuesto de 221,87 millones de euros, un 3,35 por ciento más; y la Consejería de la Presidencia, de 204,82 millones, con un aumento del 9,19 por ciento.