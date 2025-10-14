El PSOE de Castilla y León advierte a Mañueco: "Vamos a ser exigentes con los presupuestos"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha advertido al Gobierno autonómico de que no van a regalar su aval a los Presupuestos Generales de la Comunidad y serán exigentes con esas cuentas, cuyo proyecto presenta este mediodía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

"No vamos a regalar nuestro aval y vamos a ser exigentes en la negociación de esos presupuestos para la reconstrucción, para que realmente podamos empezar a cambiar un modelo en Castilla y León y acercar esos servicios básicos de ciudadanía allí donde está la gente", ha trasladado a los periodistas durante la rueda de prensa de presentación de la precampaña del candidato socialista a la Presidencia de la Junta en los comicios de marzo del 2026, Carlos Martínez.

De la Rosa ha asegurado que está bien que Mañueco presente las cuentas autonómicas, pero su impresión es que "lo único que quiere hacer en este momento es cubrir el expediente".

Por ello, ha anticipado que van a estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos, y ha subrayado que su formación va "a estar a la altura de las circunstancias".

Preguntado por si volverán a abstenerse en la votación del techo de gasto, ha declinado trasladar ninguna posición al respecto y ha insistido en que esperarán a que se presente el documento de las Cuentas autonómicas.