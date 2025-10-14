Los presupuestos de Castilla y León: cifra récord de 15.715 millones de euros
Las cuentas están enfocadas al crecimiento económico y la creación de empleo, a la protección de la familia y excelencia de los servicios públicos, según Mañueco
Ical
Los presupuestos de Castilla y León alcanzan los 15.715 millones de euros, con una subida del 7,92 por ciento respecto a las últimas cuentas aprobadas de 2024, lo que las convierte en las más elevadas de la historia. Según el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se trata de unas cuentas “realistas y expansivas, acorde con las necesidades de Castilla y León" y están enfocadas, dijo, al crecimiento económico y la creación de empleo, a la protección de la familia y excelencia de los servicios públicos. El jefe del Ejecutivo, el objetivo de estos presupuestos es que Castilla y León se convierta "en una de las tres principales comunidades del país en políticas públicas y en indicadores económicos y sociales.
El consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, registrará mañana las cuentas en las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
- Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
- Castilla y León sufrirá un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África
- Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
- Primera boda del siglo en un pueblo de León