El operativo de lucha contraincendios de Castilla y León será completamente público en tres años

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, anunció hoy que el operativo de prevención y lucha contra los incendios de la Comunidad, será completamente público en un plazo de tres años. Así lo anunció en la rueda de prensa de presentación del proyecto de las grandes cifras de la Comunidad, para 2026, en la Sala de Mapas de la sede de la Presidencia, donde precisó que esta operación para cumplir con las reivindicaciones sindicales, debe abordarse de forma progresiva, porque ahora están en vigor contratos con empresas privadas, por lo que a medida que se vayan liquidando, se irán incorporando contratos al sector público a través de Tragsa.

El operativo público será de “similares características” al actual, y supone la contratación de un tercio de las plantillas, que son las que proceden del sector privado en estos momentos, como precisó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que acompañó durante el acto público al máximo responsable del Ejecutivo regional, como recoge Ical.

Mañueco anunció que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio será la que más crezca en los presupuestos de Castilla y León en 2025, un 21,5 por ciento, que le permitirá gestionar 663 millones de euros. De ellos, 560 millones se destinarán a inversiones medioambientales, con un aumento del 30 por ciento en las partidas destinadas mejora del medio natural, entre las que se incluyen las destinadas al operativo y a la prevención de incendios.

Bombero forestal

El jefe del Ejecutivo remarcó que las cuentas del año que viene permitirán el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y la conversión en en fijos de todo el año a los trabajadores fijos discontinuos, junto a “mejoras retributivas”. Además, se destinan 11 millones de euros a las diputaciones para adquirir maquinaria y reforzar los ‘anillos de seguridad’ en los municipios.

Según indicó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el presupuesto permitirá reforzar el operativo de lucha contra los incendios forestales con cuatro helicópteros y cuatro unidades helitransportadas adicionales y un equipo de drones entre otros aparatos. Asimismo, señaló que se incorporarán 90 ingenieros técnicos forestales y una nueva organización comarcal de prevención y extinción reforzada.

En este contexto, Alfonso Fernández Mañueco recordó los acuerdos del Diálogo Social con los sindicatos en esta materia dentro de un proceso de negociación “sereno y sosegado” y defendió que “cumplen” con lo que se les había reclamado, frente a las críticas de algunas organizaciones que consideran estos anuncios un “lavado de cara”. “Cumplimos con lo que se nos había reclamado, pero estamos dispuestos seguir hablando con ellos y negociando”, aseveró.