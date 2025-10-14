Mañueco promete que todos los trabajadores del operativo contraincendios serán públicos
El 21,53% del presupuesto regional, para la Consejería de Medio Ambiente
Efe
Valladolid
El presiente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este martes que todos los trabajadores el operativo de prevención y extinción de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años.
Mañueco ha hecho este anuncio durante la primera exposición del contenido del proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026, en el que ha detallado que el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aumentaría, en caso de aprobar estas cuentas, el 21,53 por ciento respecto al presupuesto actualmente vigente, prorrogado desde 2024, hasta llegar a los 663,2 millones de euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
- Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
- Castilla y León sufrirá un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África
- Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
- Primera boda del siglo en un pueblo de León