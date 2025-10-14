Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mañueco promete que todos los trabajadores del operativo contraincendios serán públicos

El 21,53% del presupuesto regional, para la Consejería de Medio Ambiente

Un bombero del Parque de Toro trabaja en la extinción del incendio.

Un bombero del Parque de Toro trabaja en la extinción del incendio. / Bomberos de Toro

Efe

Valladolid

El presiente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este martes que todos los trabajadores el operativo de prevención y extinción de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años.

Mañueco ha hecho este anuncio durante la primera exposición del contenido del proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026, en el que ha detallado que el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aumentaría, en caso de aprobar estas cuentas, el 21,53 por ciento respecto al presupuesto actualmente vigente, prorrogado desde 2024, hasta llegar a los 663,2 millones de euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents