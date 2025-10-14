Mañueco promete que todos los trabajadores del operativo contraincendios serán públicos

El presiente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este martes que todos los trabajadores el operativo de prevención y extinción de incendios serán empleados públicos, a través de un proceso progresivo que culminará dentro de tres años.

Mañueco ha hecho este anuncio durante la primera exposición del contenido del proyecto de ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026, en el que ha detallado que el presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio aumentaría, en caso de aprobar estas cuentas, el 21,53 por ciento respecto al presupuesto actualmente vigente, prorrogado desde 2024, hasta llegar a los 663,2 millones de euros.