Interrumpida la circulación del tren en Valladolid: un tren arrolla a una persona en un punto de paso no autorizado

La circulación por la línea de alta velocidad desde Madrid a Valladolid se encuentra interrumpida al arrollar un Alvia, procedente de Madrid, con destino a Avilés (Asturias), a una persona entre Olmedo y Valdestillas, a la altura de Hornillos de Eresma. El siniestro mortal se produjo sobre las 10.00 horas en un punto de paso no autorizado, según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) al Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Asimismo, esta persona, que resultó fallecido, accedió a la línea por un camino agrícola que sale del kilómetro 30 de la carretera VA-405. Tras tener constancia del accidente, el 1-1-2 avisó a la Guardia Civil de Valladolid y a Emergencias Sanitarias-Sacyl. Posteriormente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, informó en X (antes Twitter) del incidente que mantiene suspendida la circulación.

“Si se prolongan las tareas de levantamiento del cadáver la afección va a ser notable”, avanzó el ministro de Transportes, quien señaló a las 11.00 horas que unos 13 trenes que iban a circular por la línea del AVE entre Madrid y Valladolid no pueden continuar con su viaje. Esto condiciona las comunicaciones de Madrid con el País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria, así como con ciudades de Castilla y León como Segovia, Valladolid, Salamanca, Palencia, León o Burgos, entre otras.