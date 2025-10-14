Herida una mujer tras una colisión entre una furgoneta y un turismo en Valladolid
La conductora no podía abandonar el coche tras volcar y encontrarse sujeta por el cinturón de seguridad
Ical
Valladolid
Una mujer resultó herida esta mañana tras una colisión entre una furgoneta y un turismo, y el posterior vuelvo de este, en la Avenida de Zamora de Valladolid, en el cruce con la calle Arca Real, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.
Como consecuencia del suceso, que tuvo lugar pasadas las 10 horas, los alertantes solicitaron asistencia para una de las ocupantes del turismo, herida pero consciente, y que no podía abandonarlo por la posición y por encontrarse sujeta por el cinturón de seguridad. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, del Cuerpo Nacional de Policía, de los Bomberos de Valladolid y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
- Castilla y León, en peligro medio de incendios forestales del 13 al 31 de octubre
- Castilla y León sufrirá un episodio de intrusión de partículas de polvo procedente de África
- Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
- Primera boda del siglo en un pueblo de León