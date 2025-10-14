Herida una mujer tras una colisión entre una furgoneta y un turismo en Valladolid

Una mujer resultó herida esta mañana tras una colisión entre una furgoneta y un turismo, y el posterior vuelvo de este, en la Avenida de Zamora de Valladolid, en el cruce con la calle Arca Real, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

Como consecuencia del suceso, que tuvo lugar pasadas las 10 horas, los alertantes solicitaron asistencia para una de las ocupantes del turismo, herida pero consciente, y que no podía abandonarlo por la posición y por encontrarse sujeta por el cinturón de seguridad. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, del Cuerpo Nacional de Policía, de los Bomberos de Valladolid y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia al lugar.