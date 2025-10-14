Extinguido el incendio de Fasgar, en León, tras más de dos meses
El fuego se originó por un rayo en el mes de agosto
Europa Press
León
La Junta ha dado por extinguido el incendio de Fasgar (León) más de dos meses después de que se originara por una descarga de rayos, según informa la web del Infocal consultada por Europa Press.
El portal registra su extinción a las 14.25 horas del lunes. Las llamas se originaron el 8 de agosto a las 17.24 horas y fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, seis días después a las 10.58 horas.
En estos momentos, se encuentran en estado controlado los incendios de Porto (Zamora), Arlanzón (Burgos), Medina de Rioseco (Valladolid) y La Baña y Manzanal del Puerto (León).
