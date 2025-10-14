Castilla y León anuncia 300 euros para paliar subida de las cuotas de los autónomos

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha anunciado este martes que el proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2026 incluyen una partida de 30 millones de euros para paliar la anunciada por el Gobierno central subida de cuotas de trabajadores autónomos, con una cuantía de estas ayudas de al menos 300 euros por cotizante.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno extraordinario que ha dado luz verde al proyecto de ley de presupuestos, Mañueco ha asegurado que esta medida beneficiará a cerca de 100.000 profesionales autónomos, que ha considerado claves para la economía de esta comunidad.

En este sentido, Mañueco ha argumentado que se trata de mostrar el "compromiso" de su Ejecutivo con "un sector muy importante, que sostiene el tejido económico y social en Castilla y León".

Nueva cuotas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones presentó ayer su propuesta de cuotas para los trabajadores autónomos de cara a 2026, que supone elevar en 17 euros la más baja, hasta los 217,37 euros mensuales, y subir la más alta en 206 euros, hasta los 796,24 euros.

La propuesta para 2026 parte así de esos 217,37 euros de cuota mínima para aquellos autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros mensuales y llega hasta un máximo 796,24 euros para los que superen los 6.000 euros, con subidas en las quince horquillas de rendimientos, según el documento al que ha tenido acceso Efe y que el Gobierno ha trasladado a patronal, sindicatos y asociaciones de autónomos.

Para 2027, el planteamiento del Gobierno arranca en 234,73 euros para el tramo más bajo de rendimientos y termina en 1.002,49 euros para el más elevado, y de cara a 2028, comienza con 252,1 euros y cierra en 1.208,73 euros.

Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han recordado que la negociación de estos tramos sale del pacto cerrado en 2022 entre todas las partes para implantar un nuevo sistema progresivo para que los autónomos coticen según ingresos y tengan derecho así a mejores prestaciones.

También han incidido en que la nueva propuesta deja las tres cuotas de los tramos más bajos entre los 217 y los 271 euros, por debajo de la mínima en 2022, año previo al inicio del nuevo sistema, cuando era de 294 euros