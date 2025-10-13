Confirmado un nuevo foco de gripe aviar en Olmedo en una granja de gallinas, que serán sacrificadas

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León notificaron hoy un foco de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), subtipo H5N1, en una granja de gallinas ponedoras localizada dentro de la zona de vigilancia del foco confirmado el pasado 6 de octubre en Olmedo, Valladolid.

Con este caso, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, de referencia en España, ya ha confirmado once focos de IAAP en España en aves de corral en 2025, detectados en Badajoz, Toledo, Guadalajara y Madrid (uno en cada una), Huelva (dos) y Valladolid (cinco). Además, desde el 1 de julio se han detectado 45 focos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, País Vasco, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Cataluña, y dos focos en aves cautivas en País Vasco y Andalucía, como recoge Ical.

La sospecha del nuevo foco se inició el 10 de octubre a partir de la comunicación de un incremento de la mortalidad a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Junta. Ese mismo día se visita la granja, con un censo aproximado de 66.000 aves, se inmoviliza de forma preventiva, se inicia la encuesta epidemiológica y se toman las muestras oficiales remitidas al Laboratorio Central, que hoy ha confirmado la presencia de IAAP subtipo H5N1.

Información directa al sector

La Junta de Castilla y León informó de que está llevando a cabo una “intensa actividad de vigilancia y control” de la enfermedad, con “continúas” reuniones de trabajo con las empresas afectadas que cuentan con naves de producción en diferentes ubicaciones en el entorno del municipio vallisoletano.

Las consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Sanidad y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León trabajan de forma coordinada, junto al resto de las administraciones, para “minimizar el riesgo de propagación de la enfermedad y proteger a las explotaciones, en aplicación del protocolo del Programa de Vigilancia de la Influenza Aviar en España de 2025 y el Reglamento Delegado de la Comisión Europea”.

Inmovilización y sacrificio

Entre otras medidas, se ratifica la inmovilización de la explotación afectada, el sacrificio y destrucción de las aves, la realización de la encuesta epidemiológica para conocer el posible origen y el establecimiento de una zona de protección de tres kilómetros y una zona de vigilancia de diez kilómetros alrededor del foco.

En este sentido, se recuerda la necesidad de mantener y reforzar las adecuadas medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas para evitar el contacto con aves silvestres, así como la vigilancia, tanto en aves silvestres como en explotaciones avícolas, notificando cualquier sospecha, con objeto de garantizar la posible detección precoz de cualquier nuevo foco y permitir adoptar las medidas necesarias para evitar la diseminación de la enfermedad a otras explotaciones.?

Por último, desde la Junta recalcaron que este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos, pero, en cualquier caso, “se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en el campo”.