Aagesen, Planas y Marlaska destacan la necesidad del Pacto de Estado climático: "El cambio climático no va a dar tregua"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han defendido este lunes la necesidad de sacar adelante el Pacto de Estado contra el cambio climático propuesto por el Gobierno.

"El cambio climático no nos va a dar tregua, se está acelerando", ha advertido Aagesen durante la apertura de la convención 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática' celebrada en Ponferrada (León).

No obstante, la ministra ha asegurado que España cuenta "con la capacidad para dar respuesta al cambio climático". "Hablamos de los desastres, pero hablamos también de una capacidad de darle respuesta, soluciones que hoy están a nuestro alcance", ha afirmado.

En concreto, ha detallado que se pueden adaptar los cultivos, generar oportunidades para las personas que viven o quieren vivir en los entornos rurales; proteger frente al calor; mejorar los hogares, pueblos y ciudades; restaurar la naturaleza y generar nuevos modelos de negocio y empleos asociados; y usar la innovación y también la digitalización para comprender mejor los fenómenos para esta nueva era.

Por su parte, Planas ha defendido proteger a la agricultura, la ganadería y la pesca sostenible y segura: "Garantiza, sin duda, nuestra subsistencia ante eventos climáticos extremos que serán cada vez más protagonistas de nuestra historia".

El ministro ha dado las gracias a todos los representantes del sector agrario, ganadero y pesquero presentes en el acto. "Solo de su mano podremos, efectivamente, luchar frente a la emergencia climática", ha incidido.

En su intervención, Marlaska ha apostado por el intercambio de conocimientos y experiencias entre científicos y expertos en materia de cambio climático. "Debemos ser conscientes del riesgo que sus efectos entrañan para las personas, para sus bienes, el patrimonio medioambiental y nuestra estructura socioeconómica en su conjunto", ha dicho.

El ministro del Interior ha recordado que España dispone de un Sistema Nacional de Protección Civil "robusto, coherente, ágil y eficiente", aunque ha reconocido que es "imprescindible reforzarlo".

Para ello, ha instado a reforzarse "de manera coordinada y con una hoja de ruta común entre todas las administraciones públicas". "Nosotros ya lo estamos haciendo, como hemos podido comprobar en recientes desastres naturales que siguen grabados en nuestra