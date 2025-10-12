Trasladado al Hospital de León el hombre que amenazaba con lanzarse al vacío en la capital
Depuso su actitud tras las conversaciones mantenidas con los psicólogos trasladados al lugar
Ical
León
El hombre que desde primera hora de esta mañana amenaza con lanzarse al vacío desde un inmueble de la calle Matanzas de la capital leonesa depuso finalmente su actitud tras las conversaciones mantenidas con el equipo de psicólogos de Sacyl trasladados al lugar.
Fuentes oficiales confirmaron a Ical que el individuo fue trasladado esta tarde al Complejo Asistencial Universitario de León. Policía Local, Nacional, Bomberos y miembros del Sacyl participaron en el operativo desplegado desde que se conoció la amenaza del hombre.
