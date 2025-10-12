Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trasladado al Hospital de León el hombre que amenazaba con lanzarse al vacío en la capital

Depuso su actitud tras las conversaciones mantenidas con los psicólogos trasladados al lugar

Ambulancia y coche de la policía en el exterior de la vivienda donde se atrincheró un vecino.

Ambulancia y coche de la policía en el exterior de la vivienda donde se atrincheró un vecino. / Campillo/Ical

Ical

León

El hombre que desde primera hora de esta mañana amenaza con lanzarse al vacío desde un inmueble de la calle Matanzas de la capital leonesa depuso finalmente su actitud tras las conversaciones mantenidas con el equipo de psicólogos de Sacyl trasladados al lugar.

Fuentes oficiales confirmaron a Ical que el individuo fue trasladado esta tarde al Complejo Asistencial Universitario de León. Policía Local, Nacional, Bomberos y miembros del Sacyl participaron en el operativo desplegado desde que se conoció la amenaza del hombre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents