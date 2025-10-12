Localizado con vida el anciano de 96 años perdido desde el sábado en Escuredo (León)

El Servicio de Emergencias 1-1-2 confirmó esta tarde la localización del hombre de 96 años extraviado desde mediodía de este sábado en Escuredo, en el municipio leonés de Quintana del Castillo.

Un particular fue quien lo encontró en un paraje cercano a la localidad. El hombre, que presentaba alguna lesión que en principio no reviste gravedad, fue trasladado al Complejo Asistencial Universitario de León y el dispositivo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta logró dar con el anciano puesto en marcha ayer quedó desactivado.