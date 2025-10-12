Un hombre amenaza con lanzarse al vacío en la capital leonesa

Servicios asistenciales intentan disuadir a un hombre que desde primera hora de esta mañana amenaza con lanzarse al vacío desde un inmueble de la calle Matanzas de la capital leonesa.

Efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y un dispositivo sanitario y psicológico se encuentran en la zona, donde el sujeto, que podría presentar algún trastorno según fuentes consultadas por Ical, se niega a deponer su actitud.