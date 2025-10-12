Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre amenaza con lanzarse al vacío en la capital leonesa

El personal asistencial trasladado al lugar intenta disuadirle

El personal asistencial, en el exterior de la vivienda en la que un hombre se ha atrincherado.

El personal asistencial, en el exterior de la vivienda en la que un hombre se ha atrincherado. / Campillo/Ical

Ical

León

Servicios asistenciales intentan disuadir a un hombre que desde primera hora de esta mañana amenaza con lanzarse al vacío desde un inmueble de la calle Matanzas de la capital leonesa.

Efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y un dispositivo sanitario y psicológico se encuentran en la zona, donde el sujeto, que podría presentar algún trastorno según fuentes consultadas por Ical, se niega a deponer su actitud.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents