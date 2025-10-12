Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un herido tras la explosión de una estufa de leña en una vivienda de Cespedosa de Tormes (Salamanca)

La persona afectada fue trasladada en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

ambulancia de Emergencias Sanitarias, Sacyl. / JcyL / Loz

Ical

Salamanca

Un varón de 56 años resultó herido la noche del sábado 11 de octubre en la localidad salmantina de Cespedosa de Tormes tras una explosión producida en una estufa de leña en una vivienda situada en el número 20 de la calle Portugal del municipio.

Según informó la llamada recibida en el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León a las 22.46 horas, como consecuencia de la explosión, resultó herido un varón que se encontraba inconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se informó a la Guardia Civil (COS) de Salamanca, a los Bomberos de la Diputación de Salamanca y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una UVI móvil, un equipo médico de Guijuelo y una ambulancia soporte vital básico. Además, también se informó, por protocolo, a las empresas suministradoras de energía.

En el lugar, el personal sanitario atendió a un varón de 56 años que fue trasladado posteriormente en UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

