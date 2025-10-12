Fallece un hombre de 60 años durante una prueba de ciclismo en (Burgos)
El deportista sufrió una indisposición durante la carrera y no pudo ser reanimado pese a la rápida intervención sanitaria
Ical
Burgos
Un hombre de 60 años perdió la vida este domingo mientras participaba en una prueba de bicicleta de montaña celebrada en Salas de los Infantes (Burgos). El suceso se produjo en torno a las 11.54 horas, cuando el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León recibió el aviso de que uno de los corredores se encontraba indispuesto y requería asistencia sanitaria urgente.
Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y un helicóptero medicalizado de Sacyl. El dispositivo sanitario de la prueba, junto con el personal del helicóptero, realizaron maniobras de reanimación al ciclista, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.
