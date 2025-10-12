Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castilla y León registra dos de las temperaturas más bajas del país y la máxima racha de viento

Aguilar de Campoo (Palencia) marcó 3 grados y Villablino (León) 3,7

La estación meteorológica de La Pinilla (Segovia) anota la máxima racha de viento, con 100 kilómetros por hora

Planta helada por el frío.

Planta helada por el frío. / César Sánchez - Ical

Europa Press

Valladolid

Castilla y León ha registrado dos de las temperaturas más bajas de España en la mañana de este domingo, 12 de octubre, cuando también ha marcado la máxima racha de viento.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Xinzo de Limia (Ourense) lidera la lista de las diez mínimas del país con 1 grado, seguida de Pradollano Parque Nacional Sierra Nevada (Granada), con 1,1; Valderredible Cubillo del Ebro (Cantabria), con 2,5, y Aguilar de Campoo (Palencia) y Valderredible Polientes (Cantabria), con 3 grados en ambas estaciones.

En sexta posición, Martinet (Lleida) ha marcado 3,1 grados; seguida de Sierra Nevada (Granada) y Benasque (Huesca), con 3,4; Reinosa (Cantabria), con 3,5, y Villablino (León), con 3,7.

Además, en Castilla y León la estación meteorológica de La Pinilla (Segovia) ha anotado la máxima racha de viento, con 100 kilómetros por hora, y también ha marcado la séptima mayor velocidad en viento, 41 kilómetros por hora.

