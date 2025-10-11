Villablino (León) registra una de las teperaturas más bajas de España con 0,3 grados

La localidad leonesa de Villablino ha registrado este sábado una de las temperaturas más bajas de España, con 0,3 grados, mientras que la más fría se ha observado en el municipio cántabro de Reinosa, que ha amanecido con 2,6 grados bajo cero, única negativa de todo el país.

Esa temperatura se ha registrado a las 8:10 horas, según los dos datos que ofrece hasta las 9:30 horas en su web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por EFE.

Tras Reinosa, las siguientes temperaturas más frías se han registrado en la localidad granadina de Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada, y en Villablino (León), en ambos casos 0,3 grados.

En Cantabria, las mínimas se han alcanzado, además de en Reinosa, en Bárcena Mayor (Los Tojos), con 3,4 grados, y Cubillo de Ebro (Valderredible), con 4,2.

Contrastan con los 15,5 grados que han marcado esta madrugada los termómetros de Castro Urdiales o los 15,4 de Santander.