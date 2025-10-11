Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete heridos en una colisión múltiple entre tres vehículos en Segovia

Dos hombres fueron trasladados en UVI al Complejo Asistencial de Segovia, mientras que dos mujeres, una niña de 4 años, y otros dos varones acudieron por sus propios medios al hospital

Ambulancia de emergencias. / 1-1-2/Loz

Segovia

Una colisión múltiple entre registrada hoy a las 12.49 horas, en el punto kilométrico 6 de la CL-601 a la altura del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) provocó heridas a siete personas.

El 112 dio avisó a Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de San Ildefonso, además de a la Guardia Civil, como recoge Ical.

En el lugar, los sanitarios atendieron a siete personas, dos hombre de 47 y 52 años, que fueron trasladados en UVI al Complejo Asistencial de Segovia; y dos mujeres de 48 y 58, una niña de cuatro y dos varones de 60 y 24, que tras ser valorados acudieron por sus propios medios al hospital.

