Siete heridos en una colisión múltiple entre tres vehículos en Segovia

Una colisión múltiple entre registrada hoy a las 12.49 horas, en el punto kilométrico 6 de la CL-601 a la altura del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) provocó heridas a siete personas.

El 112 dio avisó a Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de San Ildefonso, además de a la Guardia Civil, como recoge Ical.

En el lugar, los sanitarios atendieron a siete personas, dos hombre de 47 y 52 años, que fueron trasladados en UVI al Complejo Asistencial de Segovia; y dos mujeres de 48 y 58, una niña de cuatro y dos varones de 60 y 24, que tras ser valorados acudieron por sus propios medios al hospital.