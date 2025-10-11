Primera boda del siglo en un pueblo de León

La localidad leonesa de Castro de Cepeda, perteneciente al municipio de Quintana del Castillo, en el valle del río Tuerto, vivió hoy su primera boda de este siglo. La iglesia parroquial dedicada a san Pelayo mártir acogió la ceremonia celebrada a mediodía de este sábado en el pequeño pueblo al que las estadísticas más recientes atribuyen algo más de una veintena de habitantes.

Los contrayentes, Andrés -natural del pueblo- y Antonia, de Barcelona, donde ambos residen, fueron los protagonistas de una celebración que además de convertirles en matrimonio, devolvió a sus vecinos un acontecimiento que no tenía lugar desde hace cuatro décadas.

Así lo recordaba María Albina, de 64 años, que en pocas horas va a ser abuela y que hoy estuvo presente en el enlace, quien fue la anterior novia que recorrió las calles de Castro de Cepeda camino del altar en el año 1985.