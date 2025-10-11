Martínez (PSOE) reprocha al PP no acudir a reunión "para planificar contra los incendios"

El secretario general del PSOE de Castilla León, Carlos Martínez, ha reprochado al PP que ninguno de sus presidentes autonómicos vaya a acudir a la reunión que se va a celebrar en Ponferrada (León) para el Pacto Climático que, ha dicho, abordará la planificación futura contra los incendios forestales.

"Catorce autonomías del PP no van a estar presentes por mandato del señor Feijóo a pesar de que todavía el monte está caliente", ha afirmado Martínez en Logroño, donde ha asistido a la constitución del Consejo de Alcaldes del PSOE de La Rioja

Ha afirmado que en Ponferrada la próxima semana se va a tratar de desarrollar, entre comunidades, ayuntamientos, el Gobierno central y empresas del sector forestal "una estrategia nacional conjunta que luche contra los incendios forestales como los que nos han sacudido de una forma absolutamente violenta en el último verano" entre otras zonas "al este de Castilla León".

Estrategia nacional

El dirigente socialista ha incidido en que "se pide una estrategia nacional" en este campo "pero el señor Feijóo ha mandado a sus presidentes no ir, y ellos han estado raudos y disciplinados" al anunciar que no estarán.

"No sé si es negacionismo climático, no sé si es el absurdo total de cuánto peor mejor, algo que siempre practica el PP en la oposición, pero en cualquier caso es irresponsabilidad", ha acusado, y ha considerado que es "muy difícil de explicar" la ausencia, entre otros, de Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León.

En la misma línea ha lamentado que, tras "aprovechar" los medios materiales y humanos que el Gobierno central ha aportado a autonomías como la suya para apagar los incendios, "ahora volvemos a las andadas, nos volvemos a plantear no hacer nada y escupir a la mano tendida del Gobierno" que "solo quiere planificar estrategias de prevención y extinción y una gestión forestal diferente".

"Minutos después de haber apagado esos incendios vamos a caer en esa irresponsabilidad, una vez más por parte del señor Fernández Mañueco que está cómodamente en ese sofá, tumbado permanentemente" y por eso "dado que el monte está caliente todavía le pido que acuda y cumpla con su obligación, en vez de cometer una deslealtad institucional que no pueden pagar los ciudadanos de Castilla León".