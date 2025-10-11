Herida una joven que se desplazaba en patinete tras sufrir un atropello en León

Una joven que se desplazaba en patinete resultó herida la noche de este sábado tras sufrir un atropello a la altura del número 85 de la avenida de Nocedo de la capital leonesa.

El suceso ocurrió sobre las 21 horas y al lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y dos ambulancias, en una de las cuales la chica fue trasladada al Complejo Asistencial Universitario.