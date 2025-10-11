Daniel de la Rosa. "De la Hoz es el macarra del PP"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, tachó hoy al eurodiputado Raúl de la Hoz, como el “macarra del PP” y sentenció que “no tiene perdón de Dios” por sus críticas a los socialistas en pleno juicio por la trama eólica, "el caso de corrupción más importante de la historia de Castilla y León".

Durante su visita a Espinosa de los Monteros (Burgos), De la Rosa replicó a las palabras de De la Hoz ayer (habló de “degeneración moral, política y personal” de los socialistas y definió a su secretario general como el “jefe de la banda”), y se preguntó “¿cómo podemos calificar al señor Mañueco? ¿Como el capo de la mafia de Sicilia y León, por ejemplo?”, recoge Ical.

PAC

El secretario de Organización del PSOECyL también defendió la labor del secretario general autonómico, Carlos Martínez, en defensa del campo, y aseguró que es “el líder de Castilla y León que más está haciendo en Europa para que se modifique la nueva Política Agraria Común (PAC)”.

Durante su visita a la comarca de Las Merindades, De la Rosa respondió también así a las declaraciones de Raúl de la Hoz en las que acusó a Martínez de no actuar para cambiar la PAC. “El colmo de la hipocresía es que quien forma parte del Partido Popular Europeo, responsable de la propuesta actual de la PAC junto con la Comisión Europea, venga a pedir a Martínez que convenza al Gobierno para cambiarla”, afirmó.

Meses de trabajo

El dirigente socialista señaló que Martínez “lleva meses trabajando con las organizaciones profesionales agrarias, presentando mociones en ayuntamientos y defendiendo en Europa una PAC más justa para los agricultores y ganaderos de Castilla y León”. “Es el principal líder político de la Comunidad que está dando esa batalla en todas las instituciones”, remarcó.

El secretario de Organización del PSOE realizó estas declaraciones tras visitar el centro de salud de Espinosa de los Monteros junto al alcalde, Jean Paul Sánchez, y el portavoz socialista de Sanidad en las Cortes, Jesús Puente. En ese marco, criticó el “fracaso” del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias de la Junta de Castilla y León, vigente desde 2021 y que concluye este año. “Las inversiones no llegan, ni a las comarcas ni a los pueblos”, aseguró.

Como ejemplo, reclamó la instalación de un ascensor en el centro de salud de la localidad, una obra presupuestada en unos 80.000 euros cuyo proyecto fue financiado por el propio Ayuntamiento. “Lo que pedimos es que el consejero de Sanidad se comprometa por escrito y de forma firme a ejecutar la obra. No hablamos de grandes inversiones, sino de accesibilidad para los vecinos”, subrayó.