Buscan a un anciano de 96 años extraviado en Escuredo (León)
No se tienen noticias del hombre desde mediodía
Ical
León
La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta ha desplegado un amplio dispositivo para tratar de localizar a un hombre de 96 años extraviado desde este mediodía en Escuredo, en el municipio leonés de Quintana del Castillo.
El dispositivo coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta moviliza al Grupo de Rescate, agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Riello y Brañuelas, agentes medioambientales y efectivos de la Guardia Civil y también colaboran en las labores de búsqueda vecinos de la zona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
- ¿Quién es Silvia Clemente, la creadora del nuevo partido Nueve Castilla y León?
- Hallan en el río Pisuerga el cadáver del varón desaparecido esta mañana en Valladolid
- Dimite el procurador del PSOE investigado por prevaricación cuando era alcalde en un pueblo de Segovia