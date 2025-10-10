El PP estima un impacto de 1.700 millones en Castilla y León con la reforma de la PAC y exige al Gobierno su “bloqueo”

La portavoz adjunta de Agricultura del PP en el Parlamento Europeo y coordinadora popular del ramo, Carmen Crespo, cifró hoy el impacto de la reforma de la PAC emanada de la Comisión Europea, en Castilla y León, en unos recortes de 1.700 millones de euros (15.000 millones en España) durante todo el marco 2028-2034, y exigió su bloqueo por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Consejo de Europa.

Crespo, que ofreció una rueda de prensa en la sede de los populares de Castilla y León en Valladolid, acompañada del eurodiputado de la Comunidad, Raúl de la Hoz, advirtió de que el recorte del 22 por ciento de las partidas previstas supondría cada ejercicio 125 millones menos para el cereal; 72 de recorte a la ganadería; cuatro a los vinos; o tres a la remolacha. “No es algo baladí”, advirtió, para garantizar que el PP va a estar a la altura de las circunstancias en su rechazo, y esperara que el Gobierno “empiece a hablar de bloqueo de una vez por todas”.

En este contexto, Raúl de la Hoz exigió al secretario general y candidato del PSOECyL a la Junta, Carlos Martínez, que exija al ministro de Agricultura, Luis Planas, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “bloqueen” esa reforma, porque hasta la fecha “no ha hecho absolutamente nada” tras ir a Bruselas “a no decir nada”.

De la Hoz cargó contra el líder socialista en la Comunidad, y por su “desfachatez” al acusar al PP de “inacción y no dar la batalla por el campo”, cuando “precisamente no es el adalid del trabajo” y ni ha pedido a su ministro que bloquee una reforma “muy perjudicial para Castilla y León”. “No hemos escuchado nada de eso del PSOE de Castilla y León”, remachó, para defender que el PP “sí que ha hecho y va a hacer en Bruselas”, como el informe del Parlamento Europeo en el que ha sido ponente Crespo, que cuenta con “una amplísima mayoría” y se resume “en una frase”: “Oposición a la propuesta de la Comisión”, como recoge Ical.

Raúl de la Hoz y Carmen Crespo ofrecen una rueda de prensa sobre Europa y la PAC / Leticia Pérez - Ical

Al respecto Carmen Crespo cargó contra el recorte de fondos del 22 por ciento previsto, pero sobre todo, contra la inclusión en un mismo paquete de los fondos de cohesión con el segundo pilar (incorporación de jóvenes, modernización de explotaciones...) lo que supone una renacionalización de estas políticas. Explicó así que de los 88.000 millones previstos, 37.000 irán al primer pilar (ayudas directas), pero 50.000 se meterán en una bolsa común y decidirá su reparto en el Consejo de Ministros, lo que “echará a pelear” al campo con otros sectores, con alcaldes u organizaciones sociales por el reparto.

Así, exigió una y otra vez a Pedro Sánchez que bloquee la reforma porque España y Castilla y León son eminentemente agrarios y de ese documento “dependerá el futuro de los agricultores y ganaderos de toda España” y si se mantiene se perderá empleo, explotaciones y el mundo rural.

Debilidad internacional

En este sentido, De la Hoz advirtió de la imagen internacional “ciertamente deteriorada” de España en la UE por los casos de “corrupción” y afirmó que Pedro Sánchez “no está en condiciones de defender los intereses de España”. “Eso pesará sobre la mesa de negociación de la PAC; la losa de su falta importancia internacional la pueden pagar los agricultores y ganaderos”, dijo.

El europarlamentario lamentó esta situación ante una “gran batalla” por la tarta financiera que no crece en ingresos, pero que hay que repartir entre más “personas”, en relación a la nueva política de defensa de la UE por la amenaza rusa. “Debemos hacer valer los intereses de España y tenemos un gobierno absolutamente debilitado, que no tiene capacidad alguna para defender una posición sólida, fuerte y potente en defensa de los intereses del campo”, sentenció.

Por último, Crespo dejó claro frente a los que apuestan por el rearme en detrimento de otras políticas, que “la mayor arma de defensa de una sociedad es la alimentación”.