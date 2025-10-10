Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos muertos al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Burgos)

El personal sanitario tan solo pudo confirmar su fallecimiento

Ambulancia de Emergencias Sanitarias.

Ambulancia de Emergencias Sanitarias. / JcyL / Loz

Europa Press

Burgos

Dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido este viernes al colisionar frontalmente un turismo y una furgoneta en la N-627, a la altura de la localidad burgalesa de Montorio, según los datos del servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2.

A las 13.20 horas de este viernes se recibió una llamada en el servicio 1-1-2 que informó de una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta en el kilómetro 29 de la N-627, en Montorio, a consecuencia del cual dos personas han resultado heridas y se encuentran atrapadas e inconscientes en el interior de uno de los vehículos.

Desde la sala del 1-1-2 se informa a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza un equipo médico de Burgos rural, dos ambulancias soporte vital básico y un helicóptero medicalizado, aunque posteriormente se anula.

Noticias relacionadas y más

En el lugar, el personal sanitario confirma el fallecimiento de dos personas, un varón y una mujer, y atiende a otra persona que ha resultado herida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
  2. Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
  3. Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
  4. Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
  5. ¿Quién es Silvia Clemente, la creadora del nuevo partido Nueve Castilla y León?
  6. El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
  7. Problemas de salubridad en Valladolid: Hallan en una explotación gran cantidad de estiércol y cadáveres de vacas, caballos y cabras
  8. Hallan en el río Pisuerga el cadáver del varón desaparecido esta mañana en Valladolid

Investigado por circular a 260 kilómetros por hora en un turismo con siete personas, cuatro de ellas menores

Investigado por circular a 260 kilómetros por hora en un turismo con siete personas, cuatro de ellas menores

Dos muertos al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Burgos)

Dos muertos al chocar frontalmente un coche y una furgoneta en Montorio (Burgos)

Castilla y León prepara un nuevo dispositivo contraincendios más profesional, estable y público

Castilla y León prepara un nuevo dispositivo contraincendios más profesional, estable y público

"Tierra de Sabor" ya es el “alma” de la selección española de fútbol

"Tierra de Sabor" ya es el “alma” de la selección española de fútbol

Las Cortes fijan qué será incompatible con sus dedicaciones exclusivas la próxima legislatura: ni asesoramiento, ni defensa, ni contratos públicos

Las Cortes fijan qué será incompatible con sus dedicaciones exclusivas la próxima legislatura: ni asesoramiento, ni defensa, ni contratos públicos

Detenido el conductor de un camión con mercancías peligrosas tras volcar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Detenido el conductor de un camión con mercancías peligrosas tras volcar por cuadruplicar la tasa de alcohol

Dimite el procurador del PSOE investigado por prevaricación cuando era alcalde en un pueblo de Segovia

Dimite el procurador del PSOE investigado por prevaricación cuando era alcalde en un pueblo de Segovia

La Junta de Castilla y León pide a Óscar Puente que abandone su "prepotencia": "No merecemos ese manotazo"

La Junta de Castilla y León pide a Óscar Puente que abandone su "prepotencia": "No merecemos ese manotazo"
Tracking Pixel Contents