Investigado por circular a 260 kilómetros por hora en un turismo con siete personas, cuatro de ellas menores
El individuo subió vídeos a las redes sociales
Ical
Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria han investigado a un joven de 28 años, vecino de Santander, como presunto autor de conducción temeraria y exceso de velocidad.
La Guardia Civil comenzó su intervención a primeros de septiembre, tras visionar dos videos subidos a las redes sociales en los que aparecía un vehículo que circulaba entre 244 y 261 kilómetros por hora, con siete personas en su interior, dos adultos en los asientos delanteros (conductor y copiloto) y cinco en los traseros, sin hacer uso del cinturón de seguridad, y cuatro de ellas menores de edad.
El Sector de Tráfico de Cantabria inició un análisis exhaustivo de los videos, con la colaboración del Sector de Tráfico de Castilla y León y determinó con total exactitud la ubicación donde se grabaron los hechos; uno en la localidad de Calahorra de Boedo (Palencia), en la Autovía A-67, y el otro en la autovía A-231 a su paso por la localidad de El Burgo Ranero (León).
Igualmente, se pudo determinar que estos hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el vehículo circulaba desde Santander a León. Una vez identificada la placa de matrícula y a su conductor, en fechas recientes se procedió a instruir diligencias en calidad de investigado al presunto responsable de estos hechos.
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
- Hospitalizada tras ser herida por arma blanca en una agresión en plena calle
- ¿Quién es Silvia Clemente, la creadora del nuevo partido Nueve Castilla y León?
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
- Problemas de salubridad en Valladolid: Hallan en una explotación gran cantidad de estiércol y cadáveres de vacas, caballos y cabras
- Hallan en el río Pisuerga el cadáver del varón desaparecido esta mañana en Valladolid