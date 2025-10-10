Investigado por circular a 260 kilómetros por hora en un turismo con siete personas, cuatro de ellas menores

Efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria han investigado a un joven de 28 años, vecino de Santander, como presunto autor de conducción temeraria y exceso de velocidad.

La Guardia Civil comenzó su intervención a primeros de septiembre, tras visionar dos videos subidos a las redes sociales en los que aparecía un vehículo que circulaba entre 244 y 261 kilómetros por hora, con siete personas en su interior, dos adultos en los asientos delanteros (conductor y copiloto) y cinco en los traseros, sin hacer uso del cinturón de seguridad, y cuatro de ellas menores de edad.

El Sector de Tráfico de Cantabria inició un análisis exhaustivo de los videos, con la colaboración del Sector de Tráfico de Castilla y León y determinó con total exactitud la ubicación donde se grabaron los hechos; uno en la localidad de Calahorra de Boedo (Palencia), en la Autovía A-67, y el otro en la autovía A-231 a su paso por la localidad de El Burgo Ranero (León).

Igualmente, se pudo determinar que estos hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el vehículo circulaba desde Santander a León. Una vez identificada la placa de matrícula y a su conductor, en fechas recientes se procedió a instruir diligencias en calidad de investigado al presunto responsable de estos hechos.