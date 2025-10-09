"Tierra de Sabor" ya es el “alma” de la selección española de fútbol

La sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acogió la presentación del patrocinio que llevará a cabo la marca "Tierra de Sabor" con esta institución y, más concretamente, con la selección española de fútbol. El portero del Athletic de Bilbao, Unai Simón, y el delantero del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, que además es segoviano, ejercieron como padrinos, a escasos días del doble compromiso, ante Georgia en Elche y ante Bulgaria en Valladolid, que afrontará la selección masculina dentro de las clasificatorias para el Mundial de 2026. “Cuando uno habla de excelencia, como es el caso de "Tierra de Sabor", hablamos también de ir de la mano de los mejores, y la selección, tanto la femenina como la masculina, es de lo mejor que tenemos en este país”, remarcó el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Corazón de España

“‘Tierra de Sabor’ es la punta de lanza y la vanguardia de lo mejor que tenemos”, subrayó el presidente regional ante un auditorio ‘Luis Aragonés’ repleto de productores y empresarios relacionados con la marca castellano y leonesa, que no desaprovecharon la oportunidad de pasar unas horas “en la casa del fútbol español”. En este sentido, Mañueco señaló que este acuerdo nace porque Castilla y León “es el corazón de España”, pero también “quiere ser el alma de la selección”. “‘Tierra de Sabor da confianza, seguridad y excelencia a los consumidores, cualidades que también nos da la selección a los aficionados al fútbol”, apuntó antes de hacer hincapié en la “importancia” de este acuerdo que se aprobó el pasado mes de julio en el Consejo de Gobierno de la Junta y, con un valor de 2,9 millones de euros, se desarrollará hasta agosto de 2028.

“Como ha dicho el presidente Mañueco es importante que se unan los mejores: por un lado, Castilla y León, y por otro, nuestras selecciones que, no hay que olvidarlo, por primera vez en la historia, ocupan de manera simultánea el primer puesto del ‘ránking’ FIFA tanto en categoría masculina como femenina”, aseveró el presidente de la RFEF, Rafael Louzón, que mostró su orgullo y su satisfacción por esta unión: “Es un orgullo que la selección española pueda promocionar los productos de una tierra como Castilla y León, tanto por ese sector agroalimentario tan potente que tiene, como por la actividad deportiva de esa Comunidad, que cuenta con más de 53.000 licencias relacionadas con el fútbol”.

Una cifra que agradeció al presidente de la Federación territorial, Marcelino Maté, presente en este acto, al que también asistió la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. “Aunque ahora ya no hay que salir a buscar patrocinadores, porque vienen solos, siempre es importante que vengan a nosotros los productos españoles, porque la selección es también "Marca España". Y que venga toda una tierra como Castilla y León nos llena de orgullo”, concluyó.

Tanto De Frutos, que vivió hasta los 18 años en Navales de Enmedio (Segovia), como Simón, cuya familia paterna es de San Marcial (Zamora), destacaron su relación con Castilla y León. “Para mí es un orgullo representar a Segovia y a Castilla y León”, apuntó el delantero de Rayo. Incluso el portero del Athletic llegó a invitar a los presentes a parar en su pueblo y degustar el vino “que aún sigue haciendo mi abuelo cada año”. Una invitación que el presidente de Castilla y León acogió con una gran sonrisa comprometiéndose a acudir.

“La alimentación es un factor fundamental para cualquier deportista y por eso debemos tener presente siempre la calidad de todos los alimentos que consumimos. Y todos los productos de "Tierra de Sabor" tienen esa calidad”, señaló De Frutos en una opinión que compartió también Simón: “Hay que aprovechar todas las ventajas que da la alimentación. Y por eso es fundamental la calidad de alimentos como los de ‘Tierra de Sabor’. Los profesionales lo tenemos siempre en cuenta”.

El acto acabó, además de con las tradicionales fotos de familia, con un intercambio de regalos: Mañueco entregó a los futbolistas y al presidente de la RFEF un lote de productos "con el corazón amarillo", mientras que desde la institución deportiva se le entregó al presidente autonómico una camiseta de la selección con el dorsal 2028 y el nombre de "Tierra de Sabor".