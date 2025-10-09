El tiempo en Castilla y León: Cielos nubosos con posibilidad de chubascos fuertes y tormentas

La jornada del jueves estará marcada en Castilla y León por los cielos nubosos y la posibilidad de chubascos fuertes pero dispersos, con alguna tormenta, derivados de la DANA Alice que afecta al territorio nacional, mientras que las temperaturas máximas seguirán por encima de los 20 grados.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para hoy anuncia cielos con intervalos nubosos en nordeste y extremo norte, sin descartar bancos de niebla, mientras que en el resto de la Comunidad se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes ocasionales.

Habrá nubosidad de evolución en el sur y el noroeste, y tampoco se descartan chubascos dispersos con tormenta en zonas de montaña, que en algunos casos pueden ser fuertes en el oeste del Sistema Central.

Las temperaturas máximas están en descenso, ligero en el suroeste, y los termómetros subirán a 20 grados en Burgos y Soria; 22 en Ávila, León y Palencia; 23 en Segovia y Valladolid; 24 en Salamanca; y 25 en Zamora.

Los vientos soplarán del noreste y norte, flojos a moderados