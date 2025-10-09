El PSOE mantiene su mano tendida para presupuestos de Castilla y León, pero "no espera mucho de la Junta"
"Cuando llegue el momento y el debate parlamentario haremos y decidiremos lo que consideremos que es mejor para Castilla y León", asegura la portavoz parlamentaria
Efe
La portavoz parlamentaria del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Patricia Gómez, ha reiterado este jueves la "mano tendida" de su formación para la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad, pero ha reconocido que "no espera mucho de la Junta de Castilla y León".
"Una vez que veamos esos presupuestos tomaremos las decisiones que consideramos oportunas, pero me voy a remitir a lo que ha dicho siempre el secretario general (Carlos Martínez), siempre mano tendida, pensando en por y para los castellanoleoneses", ha respondido a los periodistas durante una rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede del PSOE CyL, en Valladolid.
Preguntada por si se abstendrán en la votación del techo de gasto - que se aprueba hoy en el Consejo de Gobierno - como ya hicieran el año pasado, lo que forzó a la presentación de unas Cuentas autonómicas que la Junta no llegó a registrar en la Cámara autonómica, ha planteado esperar a que llegue el momento, ya que no puede vaticinar un límite de gasto que no han visto y que "aún no ha llegado".
"Cuando llegue el momento y el debate parlamentario haremos y decidiremos lo que consideremos que es mejor para Castilla y León", ha afirmado.
- Activado el aviso amarillo por lluvias intensas en varias provincias de Castilla y León
- Este es el municipio con mayor renta de toda Castilla y León
- Óscar Puente a Valladolid: 'Hasta aquí hemos llegado. Se acabó lo que se daba
- ¿Quién es Silvia Clemente, la creadora del nuevo partido Nueve Castilla y León?
- El PSOE denuncia el “deplorable” estado de las carreteras de Zamora por el abandono de la Junta
- Problemas de salubridad en Valladolid: Hallan en una explotación gran cantidad de estiércol y cadáveres de vacas, caballos y cabras
- Hallan en el río Pisuerga el cadáver del varón desaparecido esta mañana en Valladolid
- Casos de sarna en un municipio castellanoleonés