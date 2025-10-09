El PSOE de Castilla y León pide a Ferraz que suspenda de militancia al procurador José Luis Vázquez, investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Carlos Martínez, y la Comisión Ejecutiva Autonómica solicitaron hoy a la dirección nacional de Ferraz la apertura de un expediente al procurador José Luis Vázquez, acompañado de la suspensión cautelar de la militancia y su salida de la Ejecutiva, después de que el Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCyL) haya decidido investigarle por unos presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

La portavoz socialista en las Cortes, Patricia Gómez, aseguró en una comparecencia que el PSOE es “contundente” ante las noticias publicadas de la investigación del TSJ hace solo 12 horas, con la apertura de un expediente contra el hasta ahora secretario de Desarrollo Sostenible del PSCyL, “hasta que esto se resuelva”.

“Nosotros no prejuzgamos, pero sí tomamos medidas y ante cualquier atisbo e indicio de corrupción, tolerancia cero. Somos firmes e implacables con la corrupción y no nos tiembla el pulso frente a otros que han mirado hacia otro lado durante meses y años con la corrupción dentro de su partido, pese a haber sesiones de juicio oral e incluso sentencias firmes”, aseguró en declaraciones recogidas por la Agencia Ical.